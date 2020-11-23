Тапочки от Ким Кардашьян, Louis Vuitton в баскетболе и сумка-круассан от Moschino: что нового произошло в моде за неделю

Новая глава дизайна Calvin Klein

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Calvin Klein

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Calvin Klein

Осторожно, вызывает аппетит! : Moschino cоздал сумку-круассан

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Moschino

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Moschino

изделия

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Moschino

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Moschino

Новая сумка от Prada

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Prada

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Prada

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Prada

Louis Vuitton создал коллаборацию с NBA

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Louis Vuitton

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Louis Vuitton

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Louis Vuitton

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Louis Vuitton

Домашние тапочки от Ким Кардашьян

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Skims

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Skims

Американский модный бренд рсасказал о своем новом креативном директоре. После ухода с поста главы дизайна Рафа Симонса, должность была вакантна два года. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Теперь пост вице-президента и главы дизайна займет Джессика Ломакс – бывший арт-директор Nike.Сообщается, что в Calvin Klein Джессика займется разработкой глобальной дизайнерской стратегии бренда и будет обеспечивать творческое направление во всех областях бизнеса. Кроме того, девушка возьмет на себя обязанности по развитию и продвижению всех продуктов бренда и разработке инноваций.Главный директор Calvin Klein Шерил Абель-Ходжес уверена, что под руководством Ломакс продукт бренда станет более клиентоориентированным, экологичным и инклюзивным.В новую должность, которая звучит как "международная глава дизайна и исполнительный вице-президент", Джессика Ломакс вступит 9 декабря 2020 года. Примерно до этого срока она должна закрыть все рабочие вопросы в Nike.Креативность Moschino с каждой новой коллекцией зашкаливает все больше. Итальянская марка буквально делает представления на тему.На этот раз бренд выпустил сумку-клатч в виде круассана. Реалистичность изделию придает высококачественная сварка принта. Модель закрывается на магнитную застежку, а в дополнение идет металлическая цепочка. Спереди сумка украшена декоративной деталью «Moschino Label Made In Heaven» с гальваническим покрытием золотого цвета.Стоимость хлебобулочногоаксессуара составила 918 евро.В коллекции представлены и другие «вкусные» модели! К примеру, клатч в виде багета, стакан газировки, кусочек торта и печенье макарон. В общем, коллекция для тех, кто любит моду и поесть.Если аксессуары в виде еды вам не по вкусу и вы все же любители классической эстетики, то именно для вас Миучи Прада создала сумку Cleo. Модель новая, а вот дизайн основан на исторических стилях Prada 1990-х годов.Впервые изделие было представлено на показе сезона весна-лето 2021 в коллекции Multiple Views.Лаконичная сумка хобо выполнена из натуральной телячьей кожи. Дизайнеры придали аксессуару особую форму за счет закругленного дна и слегка наклонных боковых панелей, которые плотно прилегают к телу и не затрудняют носку на плече. В дополнение к сумке прилагается короткий ремень, который с двух сторон зафиксирован на специальных крепежах. Украшает модель эмалевый треугольный логотип.Сумка представлена в вариантах с клапаном и без и имеет цветовую палитру из нескольких цветов: черный, белый, серебристый и классический для Prada аквамарин. Также можно выбрать вариацию кожи: полированная или легкая глянцевая.Стоимость модели составляет от 1900 долларов. Сумка уже доступна в официальных бутиках Prada, но в ограниченном количестве, так как дизайнеры решили сделать эту коллекцию лимитированной.На днях французский дом моды представил совместный проект с национальной баскетбольной ассоциацией. Они совместными усилиями виртуально преобразили баскетбольную площадку Madison Square Garden. Как и для чего – рассказываем.В октябре нынешнего года бренд представил свою первую капсульную коллекцию мужской одежды, которая была разработана в рамках трехлетнего партнерства с NBA. Капсула, вдохновленная гардеробом игроков ассоциации, была разделена на три части и посвящена разным сюжетам: «путешествия», «прибытие на игру» и «пресс-конференция». А несколько дней назад Louis Vuitton и баскетбольная ассоциация представили виртуальную баскетбольную арену Madison Square Garden.Для любителей вникать в технические процессы скажем, что площадка создавалась на основе кадров, снятых дроном.Официальные представители пообещали, что виртуальная арена вскоре появится на официальном сайте Louis Vuitton.Партнерство модного дома со спортивной лигой началось еще в январе: тогда бренд на заказ сделал кейс для кубка Ларри О'Брайена, который и вручили Lakers. Модный дом изготовил его в своей мастерской в Аньере, неподалеку от Парижа.Похоже, семейство Кардашьян стремится занять свою нишу в модной индустрии. Пока Кайли выпускает новые продукты косметики, марка Ким представила обувь для дома.Уютные тапочки The Slide выполнены из пушистого меха. На подошве вышит логотип бренда. Модель представлена в пяти цветах: белый, черный, серый, нежно-розовый и коричневый. В размерном ряду ассортимент от 35 до 42 размера.Марка постаралась и над упаковкой тапочек. Обувь будет продаваться в экологичной картонной упаковке с минималистичным дизайном. На крышке коробки выдавлен логотип бренда Skims.Стоимость пушистой обуви составляет 78 долларов. Новинка поступит в продажу с 24 ноября на официальном сайте бренда.