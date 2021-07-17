Фест уличного искусства «На семи ветрах» продолжает раскрашивать жизнь Витебска в яркие краски. Зажигательную хореографическую программу для гостей и жителей города над Двиной подготовили школа танцев «Стиляги-хоп», ансамбль спортивного бального танца «Фэст» и шоу группа латино «Богини». Не пропустите прямой эфир на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!
Больше интересного видео смотрите в разделе СБ ТВ.
Подписывайтесь на наши новые каналы "Здоровый стиль" и "Удачные советы".
Опубликовано:
1319
Танцы «На семи ветрах» и прогулка по Витебску - стрим
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter