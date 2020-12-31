Танцевально-развлекательная программа «С новым счастьем!» откроет ночные гуляния 1-го января 2021-го года в Могилеве на площадке у ТЦ «Атриум». Как сообщает пресс-служба Могилевского горисполкома, работать она будет до 4-х утра. Организаторы позаботились о том, чтобы весело было и в спальных районах города. Потому Дед Мороз со Снегурочкой, а также другие сказочные герои будут развлекать жителей микрорайонов «Соломинка», завода имени Кирова, Заднепровья. Для удобства могилевчан в новогоднюю ночь также будут пущены дополнительные рейсы общественного транспорта.
Народные гуляния продолжатся 1-го января днем. В частности, завтра в 13.00 горожан приглашают к участию семейной игровой развлекательной программе с элементами квеста «Папа, мама, я — Новогодняя семья» на площадке у диагностического центра. В это же время в парке в Подниколье состоится сказочно-игровая программа «Проделки тетушки Вьюги».
Фото: mogilevnews.by
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Танцы, игры, дискотеки — сегодня ночью в Могилеве будут работать несколько праздничных площадок
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