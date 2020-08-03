Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в порт Одессы 4–5 августа

Очередной танкер нефти от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR для Беларуси прибудет в порт Одессы 4–5 августа, рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, его слова передает БЕЛТА.

– 2 августа из Супсы (порт в Грузии. – Прим. БЕЛТА) вышел танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти. Прибытие в порт Южный ожидается 4–5 августа, – сообщил Александр Тищенко.

SOCAR в этом году поставила белорусскому концерну "Белнефтехим" пять партий нефти общим объемом около 420 тыс. т через порт Одессы и нефтепровод Одесса – Броды на Мозырский НПЗ. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в текущем году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.