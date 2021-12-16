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Таможня: перемещение физлицами через границу любых пиротехнических изделий запрещено

Перемещение через границу физическими лицами любых пиротехнических изделий запрещено. Об этом сообщает БЕЛТА

Фото: БЕЛТА

Как отметили в Минской региональной таможне, в период наступления рождественских и новогодних праздников граждане нередко пытаются провезти через таможенную границу пиротехнические изделия развлекательного характера: фонтаны холодного огня ("фонтаны в торт"), хлопушки, бенгальские огни, наземные фейерверки (фонтаны, колеса), петарды, пиротехнические ракеты и салютные батареи. Все эти товары относятся к пиротехническим изделиям I, II, III классов опасности.

"Минская региональная таможня напоминает: перемещение через границу физическими лицами любых пиротехнических изделий запрещено. Ввоз данного вида продукции на территорию Беларуси осуществляется только юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, а также иностранными и международными организациями, в том числе не являющимися юрлицами. При этом должностному лицу таможенных органов предъявляются разрешительные документы: сертификат соответствия и разрешение на ввоз", – обратили внимание в таможне.

Сертификат соответствия без права реализации продукции можно оформить в органе по сертификации пиротехнических изделий, взрывчатых веществ и изделий на их основе Государственного научно-производственного объединения порошковой металлургии.

Разрешение на ввоз пиротехники выдается Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госпромнадзором) при представлении договора, заключенного заявителем со специализированным складом, где будут храниться пиротехнические изделия (либо при наличии собственного склада), договора с организацией, имеющей право заниматься перевозками опасных грузов, а также контракта с производителем пиротехнических изделий.
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