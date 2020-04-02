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  2. Таможня будет оформлять некоторые грузы прямо на пограничных пунктах

Таможня будет оформлять некоторые грузы прямо на пограничных пунктах

Из-за закрытия отдельных пунктов пропуска с сопредельными странами белорусская таможня перевела сотрудников на более крупные  участки, чтобы перенаправленные потоки обрабатывать и не задерживать на пунктах пропуска. Кроме  того, на таможне были созданы зеленые коридоры. Об этом журналистам рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько:

—На таможне были созданы зеленые коридоры. Это связано с первоочередным оформлением товаров первой необходимости. Теперь в отдельных окошках на пограничных пунктах таможенного оформления эти товары могут оформиться в таможенном отношении в первую очередь. Кроме того, мы рассматриваем возможность оформления отдельных товаров в процедуру выпуска для внутреннего потребления, то есть не будем направлять груз на внутренний пункт таможенного оформления для окончательного оформления, а будем оформлять его прямо на пограничном пункте. С границы такой товар может следовать прямо на предприятие без промежуточного заезда на пункт таможенного оформления.

По словам Юрия Сенько, это касается товаров, которые не подлежат дополнительному контролю, таможенная служба к этому готова.  Речь идет в первую очередь о продуктах питания и товарах медицинского назначения.

— Мы должны создавать все условия для беспрепятственного и быстрого транзита таких товаров.

Фото: БЕЛТА

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