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Таможенные службы СНГ согласовали направления работы по пресечению нарушений законодательства

Планы работы утверждены на заседании Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб стран – участниц СНГ, состоявшемся в Ташкенте, проинформировали в ГТК


В комитете рассказали, что в ходе заседаний рабочих групп эксперты рассмотрели вопросы противодействия преступной деятельности в сфере международного незаконного оборота наркотиков, совершенствования информационного обмена о выявленных преступлениях. Выработаны подходы к организации совместных мероприятий по пресечению международных каналов поставки наркотиков и психотропов.

«Еще одна важная тема, вынесенная на повестку работы Комитета, – особенности расследования дел об административных правонарушениях с учетом изменений административного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства государств – участников СНГ», – добавили в ГТК.

Сообщается, что участники заседания определили и согласовали направления дальнейшей работы по выявлению и пресечению нарушений таможенного законодательства. Также таможенники обменялись опытом подготовки кинологов и служебных собак, результатами работы кинологических подразделений.

Фото: ГТК
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