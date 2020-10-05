Таможенная служба в условиях пандемии коронавируса выполняет все санитарные нормы

Перемещение через границу товаров, которые каким-то образом могут повлиять на безопасность людей, исключено. Об этом рассказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько по итогам доклада Президенту:
– Нормативные правовые акты дают возможность перемещать только товары для личного пользования. Товары, предназначенные для коммерческих целей, подлежат либо уплате таможенных платежей, возврату или сдаче на хранение по решению гражданина.
Подобные требования действуют во всех странах, подчеркнул Юрий Сенько. Каждое государство защищает свою безопасность. В первую очередь это касается продуктов питания.
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