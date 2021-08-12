Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.95
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Талибы заявили о захвате одного из крупнейших городов Афганистана

Талибы заявили о захвате одного из крупнейших городов Афганистана

Террористическое движение «Талибан» заявило о захвате афганского Кандагара, второго по величине города в стране. Об этом пресс-секретарь движения написал в Twitter.

Архивное фото. В провинции Кандагар

 «Кандагар полностью завоеван», – написал он.

Как уточняет РБК, ранее появлялась информация о боях в городе и на подступах к нему. Аэропорт Кандагара прекратил работу. 1 августа он подвергся ракетному удару со стороны «Талибана».

Издание «Коммерсант» пишет, что ранее правительственные силы подтвердили захват города Газни, который расположен на пути к Кандагару.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы