Талибы заявили о захвате одного из крупнейших городов Афганистана

Террористическое движение «Талибан» заявило о захвате афганского Кандагара, второго по величине города в стране. Об этом пресс-секретарь движения написал в Twitter.
Архивное фото. В провинции Кандагар
«Кандагар полностью завоеван», – написал он.
Как уточняет РБК, ранее появлялась информация о боях в городе и на подступах к нему. Аэропорт Кандагара прекратил работу. 1 августа он подвергся ракетному удару со стороны «Талибана».
Издание «Коммерсант» пишет, что ранее правительственные силы подтвердили захват города Газни, который расположен на пути к Кандагару.