Талибы заявили о поражении США в Афганистане

Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что Вашингтон потерпел поражение и не достиг своих целей в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV News.
– Мы хотим хороших отношений с США, – подчеркнул он.
В процессе вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив о завершении двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством.
Единственная провинция, которую они не контролируют, –Панджшер.
Этой ночью Пентагон заявил о завершении своей миссии в стране.
Аэропорт в Кабуле, откуда осуществлялась эвакуация иностранцев и союзников, перешел под управление боевиков.
Операция США "Несокрушимая свобода" началась в октябре 2001 года как ответ на теракты 11 сентября, в 2014-м ее сменила "Решительная поддержка" НАТО. За это время удалось уничтожить главу "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена, при этом талибы сумели захватить власть.
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