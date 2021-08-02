Радикальное движение "Талибан" захватило офис национального телецентра в городе Лашкаргах, где ведутся бои. Вещание СМИ в провинции Гильменд полностью прервано, передает телеканал Tolo News.
Фото: РИА Новости
По некоторым данным, телецентр захватили 2 августа утром. На момент инцидента сотрудников в офисе не было.
Ранее сообщалось, что бои с талибами идут в Лашкаргахе, столице крупнейшей по площади афганской провинции Гильменд, расположенной на юге страны.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
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Талибы захватили телецентр в провинции Гильменд
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