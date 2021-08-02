Талибы захватили телецентр в провинции Гильменд

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РИА Новости

По некоторым данным, телецентр захватили 2 августа утром. На момент инцидента сотрудников в офисе не было.Ранее сообщалось, что бои с талибами идут в Лашкаргахе, столице крупнейшей по площади афганской провинции Гильменд, расположенной на юге страны.Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.