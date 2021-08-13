Талибы захватили столицу афганской провинции Гильменд

Радикальное движение "Талибан" захватило столицу афганской провинции Гильменд город Лашкаргах. Об этом информирует агентство Франс Пресс.
Фото из архива
Захват Лашкаргаха подтвердил представитель талибов Забиулла Муджахед на своей странице в Twitter.
Отмечается, что во время операции участники радикального движения захватили офис губернатора, штаб полиции и другие ее подразделения. Предположительно, несколько военных сдались, также есть погибшие.
Источник агентства в силах безопасности сообщил, что была договоренность о 48-часовом прекращении огня для эвакуации жителей города.