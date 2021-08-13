Талибы захватили столицу афганской провинции Гильменд

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Захват Лашкаргаха подтвердил представитель талибов Забиулла Муджахед на своей странице в Twitter.Отмечается, что во время операции участники радикального движения захватили офис губернатора, штаб полиции и другие ее подразделения. Предположительно, несколько военных сдались, также есть погибшие.Источник агентства в силах безопасности сообщил, что была договоренность о 48-часовом прекращении огня для эвакуации жителей города.