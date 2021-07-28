Боевики движения "Талибан" взяли под контроль один районов города Лашкаргах, административного центра провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом информирует телеканал TOLO News.
Фото носит иллюстративный характер
О продвижении талибов в город стало известно от главы совета провинции Атаулла Афгана.
Провинция Гильменд граничит на юге с Пакистаном, а на востоке – с провинцией Кандагар.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
Опубликовано:
5184
Талибы захватили провинцию Гильменд в Афганистане
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter