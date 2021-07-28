Талибы захватили провинцию Гильменд в Афганистане

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О продвижении талибов в город стало известно от главы совета провинции Атаулла Афгана.Провинция Гильменд граничит на юге с Пакистаном, а на востоке – с провинцией Кандагар.Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.