Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Талибы захватили провинцию Гильменд в Афганистане

Талибы захватили провинцию Гильменд в Афганистане

Боевики движения "Талибан" взяли под контроль один районов города Лашкаргах, административного центра провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом информирует телеканал TOLO News.

Фото носит иллюстративный характер

О продвижении талибов в город стало известно от главы совета провинции Атаулла Афгана.

Провинция Гильменд граничит на юге с Пакистаном, а на востоке – с провинцией Кандагар.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Беларусь и Китай обсудили сотрудничество в гуманитарной области
Белорусская лучница в 1/8 финала, 5 рекордов в гребле и 6-е японское золото в дзюдо: главное на Олимпиаде за 28 июля
"Большой разговор с Президентом" - Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности
В Брестской области отметили первые "Дажынкі"
В Минске на ул.Немига произошло массовое ДТП, столкнулись 7 авто
Модный Дом Prada показал рекламную кампанию коллекции осень-зима – 2021
Талибы захватили провинцию Гильменд в Афганистане
На западе Украины самолет упал на жилой дом, погибли 4 человека
Фотофакт. Работа журналистов на гребном канале в Токийском заливе, где проходят соревнования по академической гребле
В курортной провинции Анталья бушуют лесные пожары
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пеши исчо - 3
Погода 29 июля обещает грозы, ливни и град
Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19
В Буда-Кошелевском районе чествовали экипаж комбайнеров-тысячников
За сутки в Беларуси выявили 950 случаев коронавируса
Главным тренером футбольной сборной Беларуси назначен Георгий Кондратьев
В венках по колено: президент Франции стал героем мемов после визита в Полинезию
«Я впервые увидела цветущий лен»: оперный режиссер Анна Моторная рассказала, где черпает вдохновение для своих спектаклей
Фотофакт. Австралийский гребец на несколько минут отдал свою золотую медаль ОИ девушке-волонтеру
В Академии управления определены проходные баллы на специальности бюджета
В Пакистане сильные ливни привели к наводнениям – есть жертвы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Две светлых повести
В БГУ на бюджет средний конкурс составил 1,43 человека на место
За пятилетку в Беларуси возведут 21,5 млн квадратных метров жилья
Петришенко: в стране выстроена централизованная система непрерывной подготовки специалистов для творческих специальностей
Прием документов в аспирантуру и докторантуру БГПУ стартует 2 августа
Аиста спасли с 40-метровой вышки связи в Витебском районе
Лискович провел заседание Попечительского совета на базе РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
Марков: главный вывод, который сделан после прошлогодних событий, – нужно уметь подбирать людей
Фотофакт: соревнования по плаванию на Олимпиаде в Токио
Руководитель ОНТ: раньше были популярны шоумены, сейчас пришло время политических обозревателей и журналистов-новостников
Змушко не смогла пробиться в полуфинал по плаванию 200 м брассом на Олимпиаде
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Воспитание бабочек
Белорусские военные прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх
Формирование ОГСБ будет признано в Беларуси террористической организацией
Шойгу: российско-белорусские учения "Запад-2021" носят оборонительный характер
Хренин дал оценку состоянию и перспективам развития международной безопасности
Брест: угадаешь ли достопримечательность только по форме? Пройди тест
Любимчики фортуны: весь август только этим знакам зодиака будет улыбаться удача
Врач дала рекомендации по питанию после COVID-19
Белорусская пловчиха Шкурдай не прошла в полуфинал стометровки вольным стилем на Олимпиаде
Биржа: 28 июля доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами наводнений в Индии
мнение
Николай ЩЕКИН
Истина беспристрастна
Марков рассказал об интервью с Протасевичем и реакции на него "невероятной" аудитории
В России впервые с 30 июня выявили менее 23 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Лискович проведет выездной прием граждан в Слониме 29 июля
Авторы