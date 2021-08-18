Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Талибы выстрелами разгоняют толпу в аэропорту Кабула

Талибы выстрелами разгоняют толпу в аэропорту Кабула

Боевики радикального движения "Талибан" начали стрелять, чтобы разогнать толпу, продолжающую прибывать в аэропорт Кабула. Пока они не целятся в людей, передает телеканал CNN

Фото: ap.org

– Там везде талибы... мы их видели и слышали, также слышали стрельбу для разгона людей... Они не целятся в людей, не пытаются их убить. Но, конечно, когда вы стреляете куда попало, а на дороге много гражданских лиц и автомобилей, бывают пострадавшие, – отметила в эфире корреспондент канала.  

В настоящий момент у аэропорта Кабула по-прежнему остается множество людей, которые надеются вылететь из Афганистана. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы