Талибы выстрелами разгоняют толпу в аэропорту Кабула

Боевики радикального движения "Талибан" начали стрелять, чтобы разогнать толпу, продолжающую прибывать в аэропорт Кабула. Пока они не целятся в людей, передает телеканал CNN.
Фото: ap.org
– Там везде талибы... мы их видели и слышали, также слышали стрельбу для разгона людей... Они не целятся в людей, не пытаются их убить. Но, конечно, когда вы стреляете куда попало, а на дороге много гражданских лиц и автомобилей, бывают пострадавшие, – отметила в эфире корреспондент канала.
В настоящий момент у аэропорта Кабула по-прежнему остается множество людей, которые надеются вылететь из Афганистана.