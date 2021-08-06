Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана

Боевики радикального движения "Талибан" вошли в столицу северной афганской провинции Джаузджан город Шиберган, идут бои. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным источников афганского телеканала Tolo News, талибы подожгли в городе дом маршала и бывшего вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума.
Кроме того, местный чиновник подтвердил агентству Синьхуа, что боевики вошли в город, и отметил, что боевые действия продолжаются.
Напомним, в Афганистане не утихает противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы участники радикального движения овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск.