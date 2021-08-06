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Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана

Боевики радикального движения "Талибан" вошли в столицу северной афганской провинции Джаузджан город Шиберган, идут бои. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. 


По данным источников афганского телеканала Tolo News, талибы подожгли в городе дом маршала и бывшего вице-президента страны Абдул-Рашида Дустума.

Кроме того, местный чиновник подтвердил агентству Синьхуа, что боевики вошли в город, и отметил, что боевые действия продолжаются.

Напомним, в Афганистане не утихает противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы участники радикального движения овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск.
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Фото: РЕЙТЕР
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