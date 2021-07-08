Боевики движения "Талибан" установили свой флаг на опоре моста через реку Пяндж, соединяющего Таджикистан и Афганистан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
Известно, что афганские пограничники в ночь на 5 июля без боя отдали свой КПП атакующим талибам и 312 пограничников и военнослужащих успели через данный мост перейти на территорию Таджикистана.
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Талибы установили флаг на мосту, соединяющем Таджикистан и Афганистан
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