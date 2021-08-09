Талибы убили сотрудника радиостанции в Афганистане

Один из руководителей правозащитной организации, поддерживающей СМИ в Афганистане, Абул Сами Гайратмал сообщил, что главного редактора радиостанции Boost вывезли из его дома в районе Нава в провинции Гильменд в понедельник, 9 августа. Он был взят талибами в заложники.Главный редактор радиостанции Paktia Ghag Туфан Омари был убит в Кабуле в воскресенье. Предполагается, что талибами, однако ни одна группировка пока не взяла ответственность за убийство.Убийство и похищение журналистов произошло через три дня после того, как глава информационного центра правительства Афганистана Дава Хан Минапал был убит талибами в Кабуле.