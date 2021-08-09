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Талибы убили сотрудника радиостанции в Афганистане

Боевики радикального движения "Талибан" напали на двух главных редакторов афганских радиостанций, передает агентство Khaama Press.


Один из руководителей правозащитной организации, поддерживающей СМИ в Афганистане, Абул Сами Гайратмал сообщил, что главного редактора радиостанции Boost вывезли из его дома в районе Нава в провинции Гильменд в понедельник, 9 августа. Он был взят талибами в заложники.

Главный редактор радиостанции Paktia Ghag Туфан Омари был убит в Кабуле в воскресенье. Предполагается, что талибами, однако ни одна группировка пока не взяла ответственность за убийство.

Убийство и похищение журналистов произошло через три дня после того, как глава информационного центра правительства Афганистана Дава Хан Минапал был убит талибами в Кабуле.
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Фото: РЕЙТЕР
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