Талибы освободили заключенных из тюрьмы в Бадгисе

По данным некоторых источников, талибы атаковали Калайи-Нау с трех сторон, в городе идут уличные бои.Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.