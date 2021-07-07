Боевики радикального движения "Талибан" ворвались в тюрьму в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис и освободили всех заключенных. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным некоторых источников, талибы атаковали Калайи-Нау с трех сторон, в городе идут уличные бои.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
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Талибы освободили заключенных из тюрьмы в Бадгисе
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