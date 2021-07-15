Стало известно условие талибов для объявления перемирия. Об этом информирует телеканал 1TV News.
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Участник переговоров от властей Афганистана Надер Надери сообщил, что талибы объявят о трехмесячном прекращении огня, если будут освобождены 7 тысяч заключенных, а "Талибан" исключат из "черного списка" ООН.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
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Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане
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