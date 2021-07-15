Талибы назвали условие для перемирия в Афганистане

Фото носит иллюстративный характер

Участник переговоров от властей Афганистана Надер Надери сообщил, что талибы объявят о трехмесячном прекращении огня, если будут освобождены 7 тысяч заключенных, а "Талибан" исключат из "черного списка" ООН.Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.