Талибы намерены в кратчайшие сроки наладить работу банковского сектора в Афганистане

Хаджи Мохаммад Идрис, который был назначен и.о. главы Центробанка Афганистана, встретился с представителями Ассоциации банков страны и предложил им сотрудничество с новыми властями Афганистана в целях обеспечения бесперебойной и эффективной работы банковской системы, сообщает газета, ссылаясь на источники в афганском банковском секторе.И.о. главы Центробанка Афганистана заверил участников встречи в том, что движение «Талибан» готово к урегулированию проблемы банковского сектора. Однако при этом, как сообщается, ничего конкретного о том, каким образом талибы собираются решать вопросы банковского обслуживания экономики и финансового обеспечения ее восстановления, Хаджи Мохаммад Идрис не сказал.Вместе с тем он заявил, что сейчас талибы пытаются решить проблемы с нехваткой ликвидности и стремятся остановить рост инфляции.