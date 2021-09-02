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Талибы намерены в кратчайшие сроки наладить работу банковского сектора в Афганистане

Движение «Талибан» собирается в кратчайшие сроки наладить работу банковского сектора в Афганистане, пишет издание Times of India.


Хаджи Мохаммад Идрис, который был назначен и.о. главы Центробанка Афганистана, встретился с представителями Ассоциации банков страны и предложил им сотрудничество с новыми властями Афганистана в целях обеспечения бесперебойной и эффективной работы банковской системы, сообщает газета, ссылаясь на источники в афганском банковском секторе.

И.о. главы Центробанка Афганистана заверил участников встречи в том, что движение «Талибан» готово к урегулированию проблемы банковского сектора. Однако при этом, как сообщается, ничего конкретного о том, каким образом талибы собираются решать вопросы банковского обслуживания экономики и финансового обеспечения ее восстановления, Хаджи Мохаммад Идрис не сказал.

Вместе с тем он заявил, что сейчас талибы пытаются решить проблемы с нехваткой ликвидности и стремятся остановить рост инфляции.
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Фото: РЕЙТЕР
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