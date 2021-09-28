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  2. Талибы будут придерживаться конституции времен последнего афганского короля

Талибы будут придерживаться конституции времен последнего афганского короля

Об этом заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа, информирует РИА Новости


В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-шаха, за исключением статей, которые противоречат шариату.
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Фото: РЕЙТЕР
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