Главная Талибы будут придерживаться конституции времен последнего афганского короля Опубликовано: 28.09.2021 10:37:44 422 Талибы будут придерживаться конституции времен последнего афганского короля Об этом заявил и.о. главы минюста Абдул Хаким Шариа, информирует РИА Новости. В Афганистане будет применяться конституция времен последнего короля страны Захир-шаха, за исключением статей, которые противоречат шариату. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис в Афганистане Афганистан Фото: РЕЙТЕР Версия для печати Новости и статьи