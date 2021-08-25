"Талибан" заявил о скором мирном соглашении с силами сопротивления

По словам Муджахида, талибы держат связь со старейшинами и влиятельными людьми в Панджшере. Переговоры в скором времени решат проблему без войны., – подчеркнул Муджахид.Напомним, Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией.