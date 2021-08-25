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  2. "Талибан" заявил о скором мирном соглашении с силами сопротивления

"Талибан" заявил о скором мирном соглашении с силами сопротивления

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время. Об этом информирует РИА Новости


По словам Муджахида, талибы держат связь со старейшинами и влиятельными людьми в Панджшере. Переговоры в скором времени решат проблему без войны. 

– Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время, – подчеркнул Муджахид. 

Напомним, Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией. 
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Фото: РЕЙТЕР
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