"Талибан" заявил о скором мирном соглашении с силами сопротивления

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Муджахида, талибы держат связь со старейшинами и влиятельными людьми в Панджшере. Переговоры в скором времени решат проблему без войны.
– Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время, – подчеркнул Муджахид.
Напомним, Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией.