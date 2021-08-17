"Талибан" приостановил все рейсы в аэропорту Кабула

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РИА Новости

По данным нескольких источников, люди продолжают скапливаться около воздушной гавани. Там постоянно возникают давки.Авиационные власти работают над решением технических проблем. Пока из Кабула вылетают только иностранные самолеты, для гражданских аэропорт обещают открыть в субботу.Напомним, 17 августа в аэропорту столицы Афганистана местные жители устроили хаос, пытаясь сбежать из страны после прихода талибов к власти. Они штурмовали не только сам аэропорт, но и технику, которая вывозили из страны сотрудников дипломатических миссий.По последним данным, в беспорядках погибли до десяти человек.