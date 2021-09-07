"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

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РИА Новости

Отмечается, что член политического крыла движения "Талибан" мулла Абдул Хак Васик назначен министром разведки Афганистана.Исполняющий обязанности премьера Афганистана – мулла Мохаммад Хасан Ахунд.Заместитель нового главы кабинета министров – мулла Абдул Гани Барадар.Второй зам – мулла Абдул Салам Ханафи.Министр обороны – сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.Глава МВД – сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани.Министр культуры и информации – Забихулла Муджахид.Министр иностранных дел – мулла Амир Хан Муттаки.Министр образования – шейх Мавлави Нурулла Мунир.Министр экономики – Мохаммад Ханиф.Глава Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.