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"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

Стало известно, кто вошел в состав нового правительства Афганистана. Об этом рассказал официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид, передает телеканал Ariana News.

Фото: РИА Новости

Отмечается, что член политического крыла движения "Талибан" мулла Абдул Хак Васик назначен министром разведки Афганистана.

Исполняющий обязанности премьера Афганистана – мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Заместитель нового главы кабинета министров – мулла Абдул Гани Барадар.

Второй зам – мулла Абдул Салам Ханафи.

Министр обороны – сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.

Глава МВД – сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани.

Министр культуры и информации – Забихулла Муджахид.

Министр иностранных дел – мулла Амир Хан Муттаки.

Министр образования – шейх Мавлави Нурулла Мунир.

Министр экономики – Мохаммад Ханиф.

Глава Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
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