"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

Стало известно, кто вошел в состав нового правительства Афганистана. Об этом рассказал официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид, передает телеканал Ariana News.
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Отмечается, что член политического крыла движения "Талибан" мулла Абдул Хак Васик назначен министром разведки Афганистана.
Исполняющий обязанности премьера Афганистана – мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
Заместитель нового главы кабинета министров – мулла Абдул Гани Барадар.
Второй зам – мулла Абдул Салам Ханафи.
Министр обороны – сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.
Глава МВД – сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани.
Министр культуры и информации – Забихулла Муджахид.
Министр иностранных дел – мулла Амир Хан Муттаки.
Министр образования – шейх Мавлави Нурулла Мунир.
Министр экономики – Мохаммад Ханиф.
Глава Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.