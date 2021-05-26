Талай: спортсмены выступали за родину с нашим госфлагом и будут продолжать это делать

Спортсмены выступали за родину с нашим госфлагом и будут продолжать это делать. Об этом заявил журналистам известный общественный деятель, паралимпиец, мотиватор, рекордсмен мира и Европы по плаванию Алексей Талай, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы, спортсмены, сражались за нашу родину и будем продолжать это делать с нашим государственным флагом. Чтобы он поднимался, чтобы играл гимн нашей страны. Если где-то кто-то нам будет что-то запрещать, мы создадим альтернативные игры и соревнования", – сказал Алексей Талай.
По его словам, инцидент в Латвии с госфлагом не поддается пониманию. "Очень прискорбно, что сегодня наш некогда братский народ через своих политиков транслирует в мир такую агрессию. Это недопустимо, и мы никому не позволим с собой так поступать. Мы обязательно победим, как некогда победили наши деды и прадеды. И этот кризис когда-нибудь закончится. Поэтому я призываю: дорогие наши партнеры, будьте здравомыслящими людьми. Адекватно мыслить – это очень важно. Этот мир многогранен, и в нем проживает достаточное количество людей, которые имеют чувство собственного достоинства, гордости за себя и за свою державу. Те, которые будут с нами. Поверьте, так будет", – отметил паралимпиец.
Фото: архив БЕЛТА
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