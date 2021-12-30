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  2. Талай о проекте обновленной Конституции: есть шанс мирно внести изменения, о которых говорили наши оппоненты

Талай о проекте обновленной Конституции: есть шанс мирно внести изменения, о которых говорили наши оппоненты

Такое мнение выразил паралимпиец, член Конституционной комиссии Алексей Талай в эфире телеканала «ОНТ».

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– У белорусов есть шанс мирно внести те изменения, те самые перемены, о которых говорили наши оппоненты, оппозиционно настроенные граждане. Также внести новые, важные и своевременные элементы, веяния времени. Внести и закрепить в Основном Законе – в Конституции Беларуси. Людей волнуют такие простые вещи, как семья, защита отцовства, материнства и детства. Все, что касается национальных традиций, нашего культурного наследия. Мы должны защитить семью, здравый смысл, – подчеркнул Алексей Талай.

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