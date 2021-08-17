Талай о дискриминации МОК: вы учите нас, как жить при диктатуре, а сами не даете спортсменам получить медаль

Об этом заявил спортсмен-паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию Алексей Талай в эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио».
– Инсинуации возможны и среди параолимпийцев. Мы видим, что нет никакой адекватности и границ. Они [Международный паралимпийский комитет] говорят о толерантности, но вместе с тем создают условия, в которых я, участник паралимпийских игр, не могу плыть дистанцию в своем первом классе. Мне придется соревноваться со вторым и третьим классом – ребятами, которые сильнее меня физически, у них есть рука или нога, – отмечает спортсмен.
Алексей Талай рассказал, что он написал в МОК о дискриминации:
– Вы нас учите, как жить при диктатуре, и в то же время вы устраиваете диктатуру для спортсменов, задвигая их подальше и не давая возможности получить свою медаль. Как я ее получу, сражаясь не со своим классом?
При этом спортсмен отметил, что на чемпионате Европы, соревнуясь не со своим классом, он смог завоевать бронзовую медаль.