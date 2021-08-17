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  2. Талай о дискриминации МОК: вы учите нас, как жить при диктатуре, а сами не даете спортсменам получить медаль

Талай о дискриминации МОК: вы учите нас, как жить при диктатуре, а сами не даете спортсменам получить медаль

Об этом заявил спортсмен-паралимпиец, рекордсмен мира и Европы по плаванию Алексей Талай в эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио». 


– Инсинуации возможны и среди параолимпийцев. Мы видим, что нет никакой адекватности и границ. Они [Международный паралимпийский комитет] говорят о толерантности, но вместе с тем создают условия, в которых я, участник паралимпийских игр, не могу плыть дистанцию в своем первом классе. Мне придется соревноваться со вторым и третьим классом  – ребятами, которые сильнее меня физически, у них есть рука или нога, – отмечает спортсмен. 

Алексей Талай рассказал, что он написал в МОК о дискриминации: 

– Вы нас учите, как жить при диктатуре, и в то же время вы устраиваете диктатуру для спортсменов, задвигая их подальше и не давая возможности получить свою медаль. Как я ее получу, сражаясь не со своим классом? 

При этом спортсмен отметил, что на чемпионате Европы, соревнуясь не со своим классом, он смог завоевать бронзовую медаль.
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