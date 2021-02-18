Талай: как можно быть вне политики, когда твою страну поджигают со всех сторон?

Паралимпиец, бизнесмен, общественный деятель и мотивационный тренер Алексей Талай заявил, что не может оставаться в стороне от происходящих в стране процессов, когда ее "начинают поджигать со всех сторон". Свою позицию он высказал в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Быть в тени как общественный деятель, спикер, человек мира, спортсмен… Как некоторые говорят, вне политики и так далее… Но как можно быть вне политики, когда со всех сторон начинают поджигать твой дом? Место, где ты смог состояться как-никак, тяжело было, - сказал Алексей Талай. - Я в одной из публикаций назвал главу государства отцом-основателем сегодняшней, современной Республики Беларусь. И как можно этого человека оскорблять, как можно ножи в спину ему втыкать?"

Спортсмен рассказал, как после президентских выборов он открыто признался, что голосовал за действующего главу государства. Он призвал своих друзей уважать выбор друг друга, но все равно на него обрушились хейт и проклятия.

"И сегодня я рад, что сделал этот выбор, - заявил Алексей Талай. - Государство наше состоялось, здесь есть все возможности для людей, чтобы стать успешными и счастливыми, состояться и в бизнесе, и в спорте, и в семье. На мне был однажды поставлен крест, и я слышал на мой счет очень нехорошие и страшные слова, что в таких жизненных обстоятельствах не может быть в принципе ничего хорошего, что обязательно будет алкоголь, нехорошие компании и так далее. Но именно в сегодняшней Беларуси я смог сделать свой первый шаг. Я не был обделен в правах как инвалид первой группы".

По материалам БЕЛТА