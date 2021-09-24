Тактическое учение с отдельным механизированным батальоном 120-й бригады завершилось

, – говорится в сообщении оборонного ведомства нашей страны.Личный состав отдельного механизированного батальона 120-й отдельной механизированной бригады выполнял боевую задачу в сложных условиях ведения боевых действий в тылу условного противника.Впереди подведение итогов учения, разбор и анализ действий.Фото: «Ваяр»