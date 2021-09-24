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Тактическое учение с отдельным механизированным батальоном 120-й бригады завершилось

Батальонное тактическое учение с отдельным механизированным батальоном 120-й отдельной механизированной бригады закончилось, сообщают в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.



«Командиры подразделений выработали навыки в управлении подразделениями в составе рейдового отряда, подготовке, организации и ведении рейдовых действий», – говорится в сообщении оборонного ведомства нашей страны.

Личный состав отдельного механизированного батальона 120-й отдельной механизированной бригады выполнял боевую задачу в сложных условиях ведения боевых действий в тылу условного противника. 

Впереди подведение итогов учения, разбор и анализ действий.

Фото: «Ваяр»
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