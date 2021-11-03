SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.85
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Таксисты в Лондоне начали пересаживаться на электрокары Tesla

Таксисты в Лондоне начали пересаживаться на электрокары Tesla

Электромобили американской компании Tesla стали доступными на сервисе онлайн-заказа такси Uber и были замечены на лондонских улицах. Об этом информирует агентство Reuters.


По его информации, этот проект является частью программы стимулирования использования экологически чистых видов транспорта. В рамках проекта жители Великобритании могут купить или арендовать электромобиль по льготным ценам.  

Компания Uber для финансирования программы стала взимать с пассажиров в Лондоне дополнительную плату при поездках на обычных такси с двигателями внутреннего сгорания. Сбор составляет $ 0,04 за 1 милю (1,6 км). Таким образом сервис собрал уже более $ 184 тыс. 

Уточняется, что более четырех тысяч лондонских таксистов сервиса Uber передвигаются на электромобилях, в том числе на бюджетных моделях компаний Nissan и Kia. По оценке Uber, электромобилей в британской столице гораздо больше, чем в любом другом крупном городе мира. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы