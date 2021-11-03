Таксисты в Лондоне начали пересаживаться на электрокары Tesla

По его информации, этот проект является частью программы стимулирования использования экологически чистых видов транспорта. В рамках проекта жители Великобритании могут купить или арендовать электромобиль по льготным ценам.Компания Uber для финансирования программы стала взимать с пассажиров в Лондоне дополнительную плату при поездках на обычных такси с двигателями внутреннего сгорания. Сбор составляет $ 0,04 за 1 милю (1,6 км). Таким образом сервис собрал уже более $ 184 тыс.Уточняется, что более четырех тысяч лондонских таксистов сервиса Uber передвигаются на электромобилях, в том числе на бюджетных моделях компаний Nissan и Kia. По оценке Uber, электромобилей в британской столице гораздо больше, чем в любом другом крупном городе мира.