"Такова демократия в их понимании". Макей о встречах в Стокгольме, о которых просили не сообщать

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме провел несколько международных встреч, о части из которых по просьбе зарубежных коллег не сообщали. Об этом информирует пресс-служба МИД.
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"У меня состоялся ряд встреч с моими коллегами, о них сообщено официально и на сайте Министерства иностранных дел. Бòльшая половина встреч прошла за закрытыми дверями, и о них мы не сообщали, потому что коллеги попросили, чтобы они оставались, скажем так, конфиденциальными. Такова демократия в их понимании, такова свобода выражения мнения в их понимании, когда опасаются встреч из-за того, что будут подвергнуты остракизму в своих средствах массовой информации и в своем общественном мнении", – сказал глава внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу "Беларусь 1".
"Но тем не менее эти встречи состоялись. Как раз эти встречи являются более показательными. То, что звучит официально на подобного рода публичных заседаниях, это одно, а в кулуарах, конечно же, коллеги высказывают мнение о том, что надо всем остановиться и уже думать над тем, как прекратить дальнейшее нагнетание напряженности и дальнейшее раскручивание спирали, связанной с эскалацией ситуации", – заявил Макей.