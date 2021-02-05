"Такие встречи помогают почувствовать обстановку в регионе" – Андрейченко провел прием граждан в Глубоком

Первым пришел житель райцентра Иван Шабанов, который обратился за содействием в приобретении слухового аппарата для шестилетней внучки. Она обучается в Витебске в специализированном учреждении образования для детей с нарушением слуха, где научилась говорить, читать, изучила азы математики.– посетовал Иван Степанович.Спикер Парламента порекомендовал обратиться в Республиканский научно-практический центр отоларингологии, где внучке проведут осмотр и выпишут на бесплатной основе подходящий современный слуховой аппарат.Виктория Виденеева из горпоселка Подсвилье в течение 10 лет обращается в разные инстанции по благоустройству многоквартирного дома, в котором живет. В нем печное отопление, а вода – в колонке на улице. Поэтому женщину в первую очередь интересует подвод воды, канализации, отопления. Когда законодательство позволяло в рамках капремонта произвести эти работы, не было финансирования. После предыдущего обращения к Владимиру Андрейченко средства выделили, но решили, что целесообразнее их вложить в утепление дома, перекрытие крыши, потолка. Теперь закон поменялся – и подвод воды, канализации, отопления уже относятся не к капремонту, а к модернизации дома, которая должна проводиться за счет жильцов. На это, по предварительному подсчету ЖКХ, нужно не менее 16 тысяч рублей с одной квартиры, таких средств семья не имеет. Владимир Павлович отметил, что нарушать закон никто не будет, а что положено по капремонту, сделают.Елена Голяк из Глубокого обратилась за правовой помощью:Жителей деревни Мосар волнует вопрос водоснабжения. Водонапорная башня и сети периодически выходят из строя – и весь населенный пункт остается без воды. Сейчас башня и сети на балансе сельхозпредприятия «За родину», у которого сложное финансовое положение. Как выяснилось в ходе приема, уже ведется работа по передаче водонапорной башни и сетей на баланс филиала «Докшицыводоканал». За текущий год этот вопрос решится, заверил Владимир Андрейченко.Директор Глубокского государственного профессионального лицея Василий Любоза поблагодарил спикера Парламента за полученный в прошлом году трактор Belarus-2022 и обратился с просьбой.– отметил Василий Александрович.Главврач Глубокской ЦРБ Вячеслав Сабынич обратился за помощью по выбору объектов для ремонта в 2021 году. На базе райбольницы планируется создать межрайонный центр по тромболитической терапии при сосудистых катастрофах, для которого Минздрав закупит в 2022 году компьютерный томограф. Но для его установки необходимо переоборудовать и реконструировать имеющееся помещение, на что не хватает около 400 тысяч рублей. В то же время в этом году в медучреждении запланирован ремонт других подразделений, на что выделены средства. Вячеслав Вячеславович попросил разрешения использовать их на помещение под КТ, так как оно важнее для региона, и получил добро от спикера Парламента.Поступили Владимиру Андрейченко и звонки из других регионов. Инвалид-колясочник I группы Ядвига Подольская из Новополоцка подняла вопрос оборудования белорусских здравниц элементами безбарьерной среды:На приеме поднят обширный круг вопросов, некоторые требуют дополнительного разбирательства.– подвел итог Владимир Павлович.Фото газеты «Веснік Глыбоччыны»