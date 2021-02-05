"Такие встречи помогают почувствовать обстановку в регионе" – Андрейченко провел прием граждан в Глубоком

Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко провел в Глубоком личный прием граждан, представителей юридических лиц, где поднимались как личные вопросы, так и по развитию региона и страны.
Первым пришел житель райцентра Иван Шабанов, который обратился за содействием в приобретении слухового аппарата для шестилетней внучки. Она обучается в Витебске в специализированном учреждении образования для детей с нарушением слуха, где научилась говорить, читать, изучила азы математики.
– Была комиссия, где родителям девочки сказали, что, имея современный цифровой слуховой аппарат и пройдя адаптацию в течение двух-трех месяцев, с 1 сентября, как все дети, она сможет пойти в обычную общеобразовательную школу. Этот аппарат на два уха стоит около 15 тысяч рублей, у семьи таких денег нет, – посетовал Иван Степанович.
Спикер Парламента порекомендовал обратиться в Республиканский научно-практический центр отоларингологии, где внучке проведут осмотр и выпишут на бесплатной основе подходящий современный слуховой аппарат.
Виктория Виденеева из горпоселка Подсвилье в течение 10 лет обращается в разные инстанции по благоустройству многоквартирного дома, в котором живет. В нем печное отопление, а вода – в колонке на улице. Поэтому женщину в первую очередь интересует подвод воды, канализации, отопления. Когда законодательство позволяло в рамках капремонта произвести эти работы, не было финансирования. После предыдущего обращения к Владимиру Андрейченко средства выделили, но решили, что целесообразнее их вложить в утепление дома, перекрытие крыши, потолка. Теперь закон поменялся – и подвод воды, канализации, отопления уже относятся не к капремонту, а к модернизации дома, которая должна проводиться за счет жильцов. На это, по предварительному подсчету ЖКХ, нужно не менее 16 тысяч рублей с одной квартиры, таких средств семья не имеет. Владимир Павлович отметил, что нарушать закон никто не будет, а что положено по капремонту, сделают.
Елена Голяк из Глубокого обратилась за правовой помощью:
– С июля прошлого года мой сын находится в следственном изоляторе в Москве. Он дальнобойщик, возил из Беларуси в Россию мясо, все официально, с документами, но где-то не в том месте разгрузился, и его посадили в СИЗО как контрабандиста. Мы семьей наняли адвоката, а как еще помочь ему в России, находясь в Беларуси, не знаем.
Жителей деревни Мосар волнует вопрос водоснабжения. Водонапорная башня и сети периодически выходят из строя – и весь населенный пункт остается без воды. Сейчас башня и сети на балансе сельхозпредприятия «За родину», у которого сложное финансовое положение. Как выяснилось в ходе приема, уже ведется работа по передаче водонапорной башни и сетей на баланс филиала «Докшицыводоканал». За текущий год этот вопрос решится, заверил Владимир Андрейченко.
Директор Глубокского государственного профессионального лицея Василий Любоза поблагодарил спикера Парламента за полученный в прошлом году трактор Belarus-2022 и обратился с просьбой.
– У нас есть еще три комбайна, но они уже старенькие, – отметил Василий Александрович. – Хотелось бы, чтобы хотя бы раз в пять лет в качестве спонсорской помощи производители сельхозтехники предоставляли ее для учебы лицеям сельхозпрофиля.
Главврач Глубокской ЦРБ Вячеслав Сабынич обратился за помощью по выбору объектов для ремонта в 2021 году. На базе райбольницы планируется создать межрайонный центр по тромболитической терапии при сосудистых катастрофах, для которого Минздрав закупит в 2022 году компьютерный томограф. Но для его установки необходимо переоборудовать и реконструировать имеющееся помещение, на что не хватает около 400 тысяч рублей. В то же время в этом году в медучреждении запланирован ремонт других подразделений, на что выделены средства. Вячеслав Вячеславович попросил разрешения использовать их на помещение под КТ, так как оно важнее для региона, и получил добро от спикера Парламента.
Поступили Владимиру Андрейченко и звонки из других регионов. Инвалид-колясочник I группы Ядвига Подольская из Новополоцка подняла вопрос оборудования белорусских здравниц элементами безбарьерной среды:
– На данный момент только в два санатория Беларуси выделяют бесплатные путевки для инвалидов-колясочников I группы. Один находится в Брестской области, второй – в Минской. Приходится ездить через всю Беларусь. Хотелось бы, чтобы и в Витебской, а в идеале, в каждой области были такие здравницы. А так очереди на бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение приходится ждать по пять лет, хотя по закону мы имеем право на оздоровление один раз в два года.
На приеме поднят обширный круг вопросов, некоторые требуют дополнительного разбирательства.
– Такие приемы помогают почувствовать обстановку в регионе и держать руку на пульсе. Все вопросы так или иначе касаются будущего этого региона, будущего нашей страны. За 25 лет в стране и в частности в Глубокском районе сделано очень много. Новые школа, детсад, по всему города проведена канализация, модернизирована больница. Поэтому нам надо сохранить то, что сделано, и сохранить страну, чтобы мы и дальше развивались эволюционным путем, революции нам не нужны. И Всебелорусское народное собрание заложит для этого надежный фундамент, – подвел итог Владимир Павлович.
Фото газеты «Веснік Глыбоччыны»
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"Такие встречи помогают почувствовать обстановку в регионе" – Андрейченко провел прием граждан в Глубоком
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