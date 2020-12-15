Родителей, обладающих скромными метрами жилплощади, часто волнует вопрос о необходимости покупки двухэтажной кровати для детей. Взрослые беспокоятся, что из подобной компактной мебели ребенок может выпасть и получить травмы. Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский в своем YouTube-канале заявил, что волноваться об этом не стоит, существуют реальные способы обезопасить малыша.
– Когда моему сынишке было 5 лет, мы ждали второго ребенка. И у нас не было никаких шансов разместить в "огромной" квартире на 32 квадратных метра несколько кроватей. Поэтому в детской у нас помещалась только двухэтажная кровать. Единственное, мы купили ее длиной 1,80 метра. Дети спали на ней, пока одному не исполнилось 14 лет, а второму 9, – сказал Евгений Комаровский.
Доктор добавил, что относится к такой мебели абсолютно нормально, потому что есть много специальных кроватей, из которых ребенок не выберется и не выпадет.
Фото: pixabay.com
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Так ли опасна для ребенка двухэтажная кровать? Отвечает педиатр
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