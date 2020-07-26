Таисия Повалий: Лукашенко думает о своей стране, а не о том, как понравиться кому-то

Об этом народная артистка Украины заявила в интервью на телеканале «Беларусь 1». По словам Таисии Повалий, мир сейчас очень хрупкий, и важно почаще обращаться к теме семьи, доверия, любви, тем ценностям, которые имели все мы, будучи некогда в едином государстве: