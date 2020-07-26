Об этом народная артистка Украины заявила в интервью на телеканале «Беларусь 1». По словам Таисии Повалий, мир сейчас очень хрупкий, и важно почаще обращаться к теме семьи, доверия, любви, тем ценностям, которые имели все мы, будучи некогда в едином государстве:- Сегодня почти все постсоветские республики отказываются от этих ценностей. Мы давно не знаем, что такое профсоюзы. Александр Григорьевич все это сохранил. У меня в душе гордость и уважение к настоящему Президенту, который заботится о людях, думает о своей стране, а не о том, как понравиться, угодить кому-то. Поэтому я хочу, чтобы мы были мудрее и задумались о глобальных вещах.
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Таисия Повалий: Лукашенко думает о своей стране, а не о том, как понравиться кому-то
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