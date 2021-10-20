Таиланд вводит новые правила посещения страны иностранными туристами в условиях COVID-19

Правительство Королевства Таиланд приняло решение внести изменения в правила посещения страны иностранцами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на почетное консульство Таиланда в Беларуси.
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– Список стран по уровню передачи коронавирусной инфекции изменен, – отметили в учреждении. – Сейчас Таиланд принимает туристов из любой страны мира. Но карантин по прибытии все еще остается обязательным. Условия самоизоляции зависят от вакцинации туристов и от категории отеля, который необходимо бронировать для проживания во время карантинного периода.
Так, туристы, полностью вакцинированные препаратами, входящими в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения Королевства Таиланд, и имеющие соответствующие сертификаты о вакцинации, могут посещать некоторые курорты страны по программам "Песочниц" – ''Песочница Пхукета'' и "Самуи Плюс" с учетом прохождения семидневного карантина в отелях категории SHA+ (имеющих SHABA-сертификат). В данном случае условия карантина следующие: обязательный ночлег в отеле, остальное время туристы могут передвигаться по курорту на свое усмотрение.
Вакцины Gam-СOVID-Vас ("Спутник V") Российской Федерации и SARS-Соv-2 Vассіnе (Vero Сell), Inactivated КНР включены в этот список.
Невакцинированные или частично привитые туристы также могут посещать королевство при условии отбытия десятидневной самоизоляции в отелях категории АSQ и АLQ. В данном случае условия карантина – обязательное пребывание в течение всего периода карантина практически без возможности выходить из номера с условием получения всех необходимых услуг в номере (питание, медицинское обслуживание, сдача ПЦР-тестов). Условия пребывания на карантине регулируются выбранным отелем категории АSQ и АLQ.
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