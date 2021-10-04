Таиланд увеличит курортный сбор с иностранных туристов

Власти страны решили увеличить курортный сбор с иностранных туристов c 1 января 2022 года. Его размер составит 500 батов с человека, ранее он был 300. Об этом информирует Bangkok Post.
Глава управления по туризму Ютасак Супасорн сообщил, что за счет полученных средств будут субсидироваться проекты, направленные на развитие туризма и экологических инициатив.
По приблизительным подсчетам, королевство сможет привлечь около 5 миллиардов батов при условии, что за год курорт посетят 10 млн человек.
Уточняется, что основная цель инициативы – это не борьба с последствиями пандемии COVID-19, а сосредоточенность на долгосрочном экономическом росте.
Ранее сообщалось, что власти Таиланда собираются ввести курортный сбор для туристов, чтобы использовать полученные средства в чрезвычайных ситуациях. По словам министра туризма и спорта Таиланда Пипата Ратчакитпракана, деньги из фонда помогут туристической области справиться с неопределенностью в будущем.
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