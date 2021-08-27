Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" прибывать на Пхукет и Самуи без карантина

Власти Таиланда разрешили привитым российской вакциной против COVID-19 "Спутник V" прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без отбывания карантина. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на генерального консула РФ на Пхукете Владимира Соснова.
– Власти Таиланда разрешили въезд в страну иностранцам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" без обязательного прохождения двухнедельной самоизоляции, – пояснил он. – Следует оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда".
Соснов добавил, что подавать документы для получения разрешения можно уже с 27 августа.
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