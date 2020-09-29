Первый рейс привезет около 120 туристов из Гуанчжоу на курортный остров Пхукет, сообщает Reuters.
Несмотря на низкий уровень распространения коронавирусной инфекции в Таиланде, экономика страны все равно пострадала из-за пандемии – в этом виноват запрет на въезд иностранных граждан с апреля. Ожидается, что ВВП Таиланда в этом году сократится на 8,5%.
Местные власти сообщают, что в октябре в страну должно прибыть 1200 туристов, что принесет около 31,5 миллиона долларов дохода. При этом ожидается, что в течение года Таиланд посетят 14,4 тысячи туристов.
При этом въезд в страну разрешен только гражданам стран с низким уровнем риска заражения COVID-19. Туристам понадобится медицинская страховка и отрицательный тест на коронавирус, сделанный не менее чем за 72 часа до поездки.
Фото: pixabay.com
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Таиланд планирует возобновить туризм с октября
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