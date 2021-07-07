Таджикистан запросил помощь у ОДКБ из-за ситуации в Афганистане

, - пояснил он на заседании постоянного совета ОДКБ.Как считают в Таджикистане, ситуация требует "адекватного реагирования" со стороны ОДКБ. Необходимо в том числе усилить потенциал "по защите южных рубежей", добавил Султонов., - заключил постпред.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.