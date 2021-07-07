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Таджикистан запросил помощь у ОДКБ из-за ситуации в Афганистане

Таджикистан призвал союзников по ОДКБ помочь республике справиться с вызовами со стороны Афганистана. Об этом заявил постоянный представитель Душанбе при организации Хасан Султонов, передает РИА Новости


- Таджикистан - как страна с самой протяженной границей с Афганистаном - принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным, - пояснил он на заседании постоянного совета ОДКБ.

Как считают в Таджикистане, ситуация требует "адекватного реагирования" со стороны ОДКБ. Необходимо в том числе усилить потенциал "по защите южных рубежей", добавил Султонов.

- В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения Совета коллективной безопасности от 23 сентября 2013 года "Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы". Поэтому хотели бы призвать государства - члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа, - заключил постпред.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
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Фото: РЕЙТЕР
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