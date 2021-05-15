Нерегулярное или ускоренное биение сердца называется аритмией. Существует несколько разновидностей этой проблемы, и выбирать метод лечения необходимо исходя из них. В большинстве случаев пациентам рекомендуется операция, иногда – прием таблеток. О всех нюансах в программе "Жить здорово" рассказал кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.
Операция, называемая абляцией сердца, может либо убрать потребность в постоянном приеме таблеток, либо нет. По словам кардиолога, иногда пациентам требуется и то и другое.
– Все зависит от вида аритмии. Однако если существует вероятность одноразово сделать абляцию с дальнейшей возможностью не принимать таблетки всю жизнь, операцию сделать стоит, – обратил внимание Герман Гандельман.
Специалист отметил, что операция не всегда исключает прием препаратов, поэтому перед ее проведением нужно проконсультироваться со специалистом, который взвесит все преимущества и недостатки каждой процедуры.
Фото: pixabay.com
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Таблетки или операция? Кардиолог назвал эффективный метод лечения аритмии
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