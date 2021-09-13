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  2. Табачную продукцию на сумму более 20 тысяч рублей изъяли в Солигорском районе

Табачную продукцию на сумму более 20 тысяч рублей изъяли в Солигорском районе

10 сентября 2021 года солигорские милиционеры пресекли попытку незаконного перемещения табачной продукции путем помещения в железнодорожные вагоны с удобрениями.


– Изъяты табачная продукция (сигареты) на сумму более 20 000 белорусских рублей, технические средства для помещения табачной продукции в железнодорожные вагоны, предназначенные для перевозки удобрений, – рассказали sb.by в отделении по борьбе с экономическими преступлениями Солигорского РОВД.

В милиции также добавили, что продолжаются  мероприятия по установлению всех лиц, причастных к незаконной деятельности. Действиям каждого фигуранта будет дана правовая оценка. 


Фото Солигорского РОВД 
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