Табачную продукцию на сумму более 20 тысяч рублей изъяли в Солигорском районе

10 сентября 2021 года солигорские милиционеры пресекли попытку незаконного перемещения табачной продукции путем помещения в железнодорожные вагоны с удобрениями.
– Изъяты табачная продукция (сигареты) на сумму более 20 000 белорусских рублей, технические средства для помещения табачной продукции в железнодорожные вагоны, предназначенные для перевозки удобрений, – рассказали sb.by в отделении по борьбе с экономическими преступлениями Солигорского РОВД.
В милиции также добавили, что продолжаются мероприятия по установлению всех лиц, причастных к незаконной деятельности. Действиям каждого фигуранта будет дана правовая оценка.
Фото Солигорского РОВД