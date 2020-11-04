Сыщики Гомеля вышли на многодетного отца, который разводил в интернете покупателей авто

Люди переводили деньги на абонентский номер, фейковый продавец – себе на карточку. После этого связь с ним прерывалась, информация с сайта удалялась, а симка телефона выбрасывалась.– рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Потерпевшие стали обращаться в милицию. Их уже порядка 25 человек. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Фигурант ранее был судим, воспитывает четверых детей. Полученные обманным путем деньги тратил по личному усмотрению.Фото УВД Гомельского облисполкома