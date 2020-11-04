С весны нынешнего года 34-летний житель Минского района стал размещать на популярных интернет-площадках «сладкие» объявления о продаже легковушек. Цену за них выставлял вдвое меньше рыночной. Люди радостно клевали, созванивались с потенциальным продавцом. Тот просил подождать день-другой под предлогом, что авто в другом городе. Ну а чтобы машина не ушла, просил перевести 100–150 рублей задатка.
Люди переводили деньги на абонентский номер, фейковый продавец – себе на карточку. После этого связь с ним прерывалась, информация с сайта удалялась, а симка телефона выбрасывалась.
– Оперативники нашли у задержанного фото машин из других объявлений, сим-карты разных операторов, оформленные на подставных лиц, и около десяти банковских карт, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Потерпевшие стали обращаться в милицию. Их уже порядка 25 человек. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Фигурант ранее был судим, воспитывает четверых детей. Полученные обманным путем деньги тратил по личному усмотрению.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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Сыщики Гомеля вышли на многодетного отца, который разводил в интернете покупателей авто
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
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