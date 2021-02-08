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Сыр, томаты и ничего лишнего. Готовим пасту по популярному рецепту из TikTok

Простой и сытный рецепт пасты из TikTok уже приготовил, кажется, чуть ли не каждый второй пользователь соцсети. Редакция sb.by не удержалась и решила присоединиться к кулинарному флешмобу. В этом материале рассказываем вам о рецепте, способах его разнообразить и нашем опыте готовки по инструкциям из TikTok.

Первым делом – основы


 Ставший новой классикой рецепт в оригинальном исполнении подкупает простотой. Она читается во всем: и в списке нужных ингредиентов, и в количестве действий при готовке, и даже в количестве посуды, которую придется отмывать после кулинарных экспериментов. 

@mashanapp

ОЧЕНЬ ВКУСНО #рецепты #recipe #паста #рецептбезправил #жаримварим

♬ оригинальный звук - Маша Фомичева

Чтобы порадовать себя и близких аппетитным блюдом на скорую руку, понадобится паста, сыр фета, томаты черри, измельченный чеснок и немного оливкового масла (можно заменить подсолнечным). Духовку разогреваем до 180 ℃. Смазываем небольшую форму для выпекания маслом, в центр укладываем брусок феты, а вокруг – томаты. Запекаем примерно 20 минут. Параллельно с этим отвариваем пасту. Когда сыр и томаты станут мягкими, разминаем их вилкой, добавляем в пасту и перемешиваем. Готово!

Для любителей экспериментировать

Пользователи TikTok уже добавили в соцсеть ряд деталей, которые усовершенствуют простенькую базу. Самый частый вариант – попробовать изменить выбранный сыр – например, на моцареллу. Также можно вместо помидоров добавить поджарку из лука, грибов и чеснока. Любителям соуса предлагают приготовить второй дополнительный. Делается это так: лук и чеснок обжариваем с небольшим количеством томатной пасты, добавляем немного сливок и перемешиваем, пока не исчезнут комочки. Кстати, добавлять мясо или рыбу в блюдо тоже никто не запрещает, но выбирать нужно осторожно. Ведь мясо за 20 минут может не успеть приготовиться, а деликатные морепродукты, наоборот, станут «резиновыми».

На кухне с sb.by



Мы решили разнообразить рецепт, добавив к сыру и овощам немного копченого бекона – его нарезали тонкими пластинками, чтобы точно успел приготовиться. Фета в нашем арсенале – с кинзой, и это не вся зелень. Чтобы освежить рецепт, мы добавили к соусу свежий базилик. Так как порция была на несколько человек, укладывали продукты мы в форму не совсем стандартным образом: сыр поместили не посередине, а поверх нарезки. При этом брусок разделили на несколько частей, чтобы фета, размягчаясь, пропитывала овощи. Сверху посыпали прованскими травами. Так как форма у нас оказалась полностью заполненной, готовить решили на меньшей температуре, но дольше по времени – получилось около 40 минут при 150 ℃. Полученную смесь перемешали с пастой – и стали пробовать.




Вкус популярной пасты из соцсетей оказался на любителя. Дело в сыре – он придает блюду легкую кислинку и освежающий аромат. Сочетание с копченым мясом очень необычное – рекомендуем попробовать приготовить пасту именно с беконом. А если вам нравятся более классические сочетания с сыром, замените фету на менее специфический вариант. Приятного аппетита!

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Фото: Елизавета БАРАНОВА
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