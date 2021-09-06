Сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и тут же улетел в Турцию

Агентство Франс Пресс, ссылаясь на источник в министерстве юстиции, заявляет, что Саади был освобожден из тюрьмы в соответствии с решением суда, которое было вынесено несколько лет назад. Известно, что генпрокурор призвал исполнить это решение, как только будут выполнены все необходимые условия.Напомним, после свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи и его самого, и его близких стали преследовать. Саади тогда пытался скрыться в Нигере, но в 2014 году был выдан новым ливийским властям.Саади Каддафи родился в 1973 году. В прошлом профессиональный футболист. В сезоне 2001/2002 был лучшим бомбардиром чемпионата Ливии, а в 2003–2007 годах играл в итальянских клубах, но в их составе за этот период вышел на поле лишь дважды. Он попал за решетку по обвинению в преступлениях против протестующих в 2011 году и убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Раяни. В 2018-м суд снял обвинение в убийстве.