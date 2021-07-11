О том, как формируется почва для сепаратистских настроений в Беларуси, о "восточных кресах", не дающих спокойно спать польским политикам, в «Главном эфире» на Беларусь 1 рассказал Андрей Сыч.
- Суверенная Беларусь, которая принимает самостоятельные решения, не укладывается в историческом сознании западных соседей. По их мнению, белорусы не имеют никакого морального права на собственную государственность. Да и территория нашей страны с нынешними границами в их понимании всего лишь временное явление. Ведь так называемые восточные кресы, которыми в Польше именуют западную часть Беларуси, до сих пор не дают покоя "гиене Европы". Об этом своими действиями на протяжении многих лет совершенно открыто говорят польские политические элиты, - утверждает Андрей Сыч.
По мнению аналитика, для Запада - Беларусь - это историческая ошибка, над исправлением которой они ведут работу.
Политолог также привел в пример различные геополитические проекты в виде "Трехморья" и "Люблинского треугольника", куда вошли Польша, Литва и Украина.
- Важно отметить, что этот самый "Люблинский треугольник" был основан в разгар электоральной кампании в Беларуси. В буквальном смысле за два месяца до президентских выборов. В дальнейшем именно Польша, Литва и Украина практически в открытую приняли самое активное участие в дестабилизации ситуации в Беларуси, - подчеркнул Андрей Сыч.
Аналитик уверен, что реализовать самостоятельно полноценную экспансию на Восток у Польши не хватит ресурсов и сил:
- Для реализации своих имперских амбиций Польша и Литва проводят системную работу по привлечению интереса к региону крупных геополитических игроков. Две педали одного велосипеда крутятся, синхронно формируя образ российской угрозы. Беларусь в этой масштабной геополитической игре вообще не воспринимается как самостоятельный субъект, имеющий право на свое мнение. К сожалению, история ничему не учит наших маленьких любителей восточных экспансий. Не получилось в 1941-м и обломались в 2020-м, - подытожил Андрей Сыч.
Видео: tvr.by
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