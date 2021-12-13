Свыше 570 тысяч минчан прошли полный курс вакцинации против коронавируса

В сообщении говорится о том, что в Мингорисполкоме обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку в столице.Главный врач ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» Светлана Ермак отметила, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Минске сейчас не превышает средних многолетних значений. Сейчас вакцину от этой болезни получили свыше 570 тысяч минчан., – поделилась Светлана Ермак.