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  2. Свыше 570 тысяч минчан прошли полный курс вакцинации против коронавируса

Свыше 570 тысяч минчан прошли полный курс вакцинации против коронавируса

Об этом информирует Telegram-канал «Минск. Официально».


В сообщении говорится о том, что в Мингорисполкоме обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку в столице. 

Главный врач ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» Светлана Ермак отметила, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Минске сейчас не превышает средних многолетних значений. Сейчас вакцину от этой болезни получили свыше 570 тысяч минчан. 

«От коронавируса в столице привито около 800 тысяч человек, в том числе свыше 570 тысяч прошли полный курс вакцинации. Часть горожан прошла и ревакцинацию», – поделилась Светлана Ермак.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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