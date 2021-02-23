Ассоциация белорусских банков обобщила информацию о благотворительной и спонсорской помощи, оказанной отечественными кредитно-финансовыми учреждениями в минувшем году. Всего на эти цели банки направили более 35 миллионов рублей. Около половины этой суммы израсходовано на развитие физкультуры и спорта, учреждений образования, еще треть составила поддержка учреждений здравоохранения в условиях эпидемиологической ситуации. Также была оказана помощь инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, финансы направлены на другие социально значимые цели.
– Осознавая социальную ответственность, кредитно-финансовые учреждения ежегодно выделяют значительные средства на благотворительность, – отметил председатель Ассоциации белорусских банков Владимир Драгун. – Кроме этого, дополнительную материальную помощь оказывают дочерние компании и сотрудники банков своими личными средствами. Эта добрая традиция обязательно будет продолжена.
Фото: БЕЛТА
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Свыше 35 миллионов рублей белорусские банки направили на благотворительность в 2020 году
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