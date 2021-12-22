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Свыше двух тысяч фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальным на 18:00 данным, на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось по меньшей мере 2040 грузовых транспортных средств. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией в очереди находятся по меньшей мере 350 большегрузов, "Урбаны" – не менее 400.

Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 180 фур, "Котловка" – 370, "Каменный Лог" – свыше 210, "Бенякони" – не менее 160, "Привалка" – по меньшей мере 130.

На польском направлении перед пунктами пропуска "Берестовица" в очереди не менее чем 180 грузовых транспортных средств, в пункте "Козловичи" – более 40.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Новая Гута" скопилось свыше 20 фур.
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Фото: Павел БОГУШ
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