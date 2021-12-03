Свыше 2,92 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса

В Брестской области две прививки получили свыше 376,1 тыс. человек, Витебской - по меньшей мере 308,8 тыс., Гомельской - как минимум 511,2 тыс., Гродненской - не менее 345,2 тыс., Минске - более 563,9 тыс., Минской - по меньшей мере 371 тыс. и Могилевской - как минимум 367,7 тыс.Завершили курс вакцинации против коронавируса свыше 92,8 тыс. сотрудников организаций и ведомств.