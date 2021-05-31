Свыше 2,6 тысячи фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

Фото из архива

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 290 грузовиков, "Урбаны" – более 300.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 200 большегрузов, "Котловка" – более 360, "Каменный Лог" – более 470, "Бенякони" – более 350, "Привалка" – более 230.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" стоят более 240 грузовиков, "Берестовица" – более 90, "Козловичи" – более 100.